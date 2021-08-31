В КГГА разработали план действий для каждого уровня эпидемиологической безопасности.

1 сентября дети пойдут в школу после летних каникул и карантина, который был весной. В Киеве образовательные учреждения будут работать по правилам, которые разработаны для каждого уровня эпидемиологической безопасности. Уже известно, что родители не смогут зайти в школу без COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Об этом на официальном портале столицы сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Так, решение о ряде запретов приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Родительские консультации и собрания будут проводиться в онлайн режиме.

При установлении "зеленого" уровня эпидемиологической безопасности будет запрещено:

проводить массовые (образовательные, научные, тематические и другие) мероприятия без средств индивидуальной защиты, которые должны надеть все присутствующие;

родителям учеников запрещается посещать заведения группами;

родителям нельзя заходить и находиться в заведении, если они не имеют документа, удостоверяющего получения полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до посещения заведения. Также это касается всех других лиц, которые не выступают в роли участников образовательного процесса.

При условиях "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности запрещается:

Проводить в учебных заведениях массовые мероприятия, такие как праздники и концерты, если на них планируется присутствие более одного класса учеников. Также на мероприятия нельзя будет звать зрителей;

посещать школы и другие заведения всем лицам, которые не являются участниками образовательного процесса;

массовое пребывание в заведении родителей учеников, также, даже для индивидуальных посещений действует правило о COVID-сертификатах или ПЦР-тестах;

если у более чем 20 процентов персонала учебного заведения не будет документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, ученики не смогут посещать школы и проводить массовые мероприятия;

ученикам запрещается посещать учреждения образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50 процентов соискателей и персонала учреждения образования;

Читайте такжеВ Ривненской области умерла годовалая девочка, которую медики вчера вытащили с того светаПри установлении "красного" уровня эпидемиологической безопасности, посещать заведения смогут только ученики 1-4 классов и соискатели, которые участвуют в аттестации, а также лица, которые принимают участие в мероприятиях по оценке качества образования. Но это будет возможно только при условии наличия более чем у 80 процентов персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине возросло количество больных коронавирусом. Статистика на 31 августа свидетельствует о том, что столица среди лидеров по заболеваемости.

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Автор: Полина Кузенко