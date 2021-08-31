1 сентября дети пойдут в школу после летних каникул и карантина, который был весной. В Киеве образовательные учреждения будут работать по правилам, которые разработаны для каждого уровня эпидемиологической безопасности. Уже известно, что родители не смогут зайти в школу без COVID-сертификата или ПЦР-теста.
Об этом на официальном портале столицы сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
Так, решение о ряде запретов приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Родительские консультации и собрания будут проводиться в онлайн режиме.
При установлении "зеленого" уровня эпидемиологической безопасности будет запрещено:
проводить массовые (образовательные, научные, тематические и другие) мероприятия без средств индивидуальной защиты, которые должны надеть все присутствующие;
родителям учеников запрещается посещать заведения группами;
родителям нельзя заходить и находиться в заведении, если они не имеют документа, удостоверяющего получения полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до посещения заведения. Также это касается всех других лиц, которые не выступают в роли участников образовательного процесса.
При условиях "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности запрещается:
- Проводить в учебных заведениях массовые мероприятия, такие как праздники и концерты, если на них планируется присутствие более одного класса учеников. Также на мероприятия нельзя будет звать зрителей;
- посещать школы и другие заведения всем лицам, которые не являются участниками образовательного процесса;
- массовое пребывание в заведении родителей учеников, также, даже для индивидуальных посещений действует правило о COVID-сертификатах или ПЦР-тестах;
- если у более чем 20 процентов персонала учебного заведения не будет документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, ученики не смогут посещать школы и проводить массовые мероприятия;
- ученикам запрещается посещать учреждения образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50 процентов соискателей и персонала учреждения образования;
Читайте такжеВ Ривненской области умерла годовалая девочка, которую медики вчера вытащили с того светаПри установлении "красного" уровня эпидемиологической безопасности, посещать заведения смогут только ученики 1-4 классов и соискатели, которые участвуют в аттестации, а также лица, которые принимают участие в мероприятиях по оценке качества образования. Но это будет возможно только при условии наличия более чем у 80 процентов персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине возросло количество больных коронавирусом. Статистика на 31 августа свидетельствует о том, что столица среди лидеров по заболеваемости.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Новый учебный год, выплаты пенсий и тарифы на ЖКХ: что изменится в Украине 1 сентября
- В Украине не будут вводить принудительную вакцинацию для педагогов-Минздрав
- В Минздраве перенесут дату полного отказа от бумажных больничных
- НБУ и фонд "Таблеточки" начали акцию оказания помощи онкобольным детям "Монетки детям"