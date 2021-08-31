Столица - среди лидеров по количеству новых заболевших коронавирусом.

За сутки 30 августа 2021 года в Украине зафиксировали 1 тысячу 356 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Читайте такжеВ Украине не будут вводить принудительную вакцинацию для педагогов - МинздравСреди заболевших - 75 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы – 470 человек;

◾️ летальных исходов – 51;

выздоровели - 1 тысяча 257.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболели – 2 286 296;

◾️ выздоровели – 2 207 940 человек;

◾️ летальных исходов – 53 789;

◾️ проведено ПЦР-тестирований - 11 980 323.

COVID-случаи в регионах Украины: свежие данные

Как сообщал Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса по состоянию на утро 30 августа, число умерших от осложнений COVID-19 в мире превысило 4,5 млн человек.

Автор: Ольга Робейко