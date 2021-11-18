Жительница Ривненщины была на седьмом месяце беременности.

В Ривненской области от коронавируса умерла беременная 20-летняя девушка. Ее ребенка спасти не удалось. Девушка была на седьмом месяце беременности.

Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает ТСН.

По неподтвержденной информации, девушку доставили в роддом города Дубны, где оказывают помощь беременным, у которых диагностировали коронавирус, со всех городов и сел Ривненской области.

Читайте такжеСиротами остались 11 детей: в Хмельницком COVID-19 унес жизнь беременной женщины (видео)Девушка была на седьмом месяце беременности. О ее смерти источники сообщили 17 ноября. По информации, ребенка также не спасли. Официальных комментариев по данному инциденту пока что нет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черновицкой области от COVID-19 умерла беременная врач, также от коронавируса скончалась еще одна женщина из Харькова.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Полина Кузенко