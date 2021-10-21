На этой неделе планируется рассмотрение проекта постановления об ограничении допуска в здание парламента без ковид-сертификатов, справок с отрицательным тестом или о выздоровлении после COVID-19.

Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые считают, что вакцинация против COVID-19 - это "чипизация", и коронавируса не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "СН").

Он отметил, что "далеко не все" народные депутаты вакцинировались против коронавирусной болезни.

"Я вакцинирован. Сознательные люди все вакцинированы. Но, вы знаете, что у нас во фракции есть люди, которые считают, что это "чипизация", что вируса не существует", - сказал Радуцкий.

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Он напомнил, что на этой неделе планируется рассмотрение проекта постановления (№6154) об ограничении допуска в здание парламента, в частности предусматривается, что народные депутаты, журналисты и другие лица могут зайти в ВР только при наличии документов о вакцинации, справок с отрицательным тестом или о выздоровлении после COVID-19.

По словам председателя комитета, предусмотрено, что это постановление вступит в силу с отсрочкой по техническим причинам. Документ начнет действовать не позднее 15 ноября. Поэтому на следующей пленарной неделе (с 2 по 5 ноября) эти ограничения в парламенте не буду действовать.

Радуцкий объяснил, что отсрочка связана с отсутствием в настоящее время технических возможностей для проверки ковид-сертификатов. По его словам, чтобы не создавались очереди у здания парламента, "потому что на улице уже не лето", была предусмотрена отсрочка введения этого постановления в действие после его принятия.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять постановление об установлении допуска в парламент только при наличии документов о вакцинации, негативных тестов или справок о выздоровлении после COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк