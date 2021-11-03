По словам депутата, существует очень большая надежда на количество вакцинированных, у которых в течение 10-14 дней появится стойкий иммунитет даже после первой дозы.

В случае сохранения в Украине нынешнего темпа вакцинации, существует высокая вероятность возвращения "красных" регионов в "оранжевые".

Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий.

"Последние две недели идет очень сильное увеличение количества вакцинированных украинцев, и это вселяет надежду, что мы в ближайшее время сможем стабилизировать ситуацию (с заболеваемостью коронавирусной болезнью). Если летом мы вакцинировали 60-100 тыс. человек в день, сентябрь — 120-130 тыс., то сегодня мы уже практически ежедневно имеем от 270 до 300 тыс. вакцинированных. Если темп не будет снижаться, то прогноз по возвращению назад хотя бы в "оранжевую" зону очень высокий", — отметил он.

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По словам Радуцкого, система здравоохранения Украины сейчас справляется с ситуацией, и полный локдаун стране не грозит.

"На сегодня система справляется, запас прочности мы еще имеем. И есть надежда на жесткие карантинные меры, которые сегодня введены в 15 областях, включая Киев. Плюс очень большая надежда на количество вакцинированных, у которых в течение 10-14 дней появится стойкий иммунитет даже после первой дозы. И это все повлечет за собой стабилизацию ситуации. Очень надеюсь, что мы к жесткому локдауну не перейдем", — добавил он.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Светлана Закелова