В столичных ТРЦ обязаны проверять ковидные документы у каждого посетителя.

С 1 ноября в Киеве начали действовать правила "красной зоны" карантинных ограничений.

Журналисты решили проверить, придерживаются ли введенных правил в столичных ТРЦ. Об этом говорится в сюжете 2+2.

Согласно обязательствам в транспорте проверять документы должны выборочно, то в ТРЦ обязаны проверять у каждого посетителя. Журналисты отправились в один из столичных торговых центров, чтобы на собственном опыте опробовать новую систему.

На практике оказалось, что журналисты беспрепятственно попали в помещение ТРЦ и документы у них никто не проверял. Когда же они зашли уже с камерой, то охранник заявил, что он лишь один, и должен проверять документы только у продавцов. Только после того, как съемочная группа вызвала полицию на место, охранник таки решил поинтересоваться наличием соответствующих ковидных документов у них.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября столица ввела строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей "красной" зоны.

28 октября на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении с 1 ноября в Киеве "красного" уровня эпидемической опасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава– 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давыгора