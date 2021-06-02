Кроме того, в повестке дня законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению героизации военных преступников и легализации нацизма и о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит ряд законопроектов о запрете продажи лекарственных средств детям.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Также будет рассматриваться проект закона по урегулированию вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

Кроме того, в повестке дня законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению героизации военных преступников и легализации нацизма и о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Депутаты планируют внести изменения в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине.

Также в повестке дня проект закона об антидопинговой деятельности в спорте.

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Парламент рассмотрит и законопроект об усовершенствовании правовых основ деятельности Государственного бюро расследований, в частности о предоставлении права носить, хранить и использовать оружие лицам рядового и начальствующего состава ГБР, которые, учитывая возложенные на них задачи, нуждаются в обеспечении самозащиты.

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта о страховании.

В повестке дня ратификация ряда международных соглашений, назначении внеочередных выборов глав некоторых местных советов.

Также предполагается рассмотрение законопроекта о регистрации геномной информации человека.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал снижение цен на лекарственные средства в Украине.

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Автор: Надя Пришляк