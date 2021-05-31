Сроки снижения цен руководитель Минздрава не назвал.

Цены на лекарства в Украине вскоре снизятся, анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

Глава Минздрава анонсировал изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами. В частности, он уточнил, что ведомство будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие "Медицинские закупки".

"Достаточно большое количество бюрократических вещей было в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием", - сказал Ляшко.

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Он также рассказал, как относится к изменениям в финансировании медицинских учреждений.

"Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги следовали за пациентом. И насчет противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе", - пояснил он.

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Автор: Юрий Годован