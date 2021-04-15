Ученые обнаружили, что распространенный и дешевый препарат потенциально способен сократить продолжительность болезни для людей из группы риска.

Распространенный ингаляционный препарат от астмы оказался способным сократить продолжительность симптомов COVID-19 примерно на три дня. Ученые выяснили это, проведя клинические испытания с участием более чем 4,6 тысяч человек, которым угрожала тяжелая форма болезни.

Как пишет Nature, речь идет о препарате под названием будесонид. Это недорогой и широко доступный ингаляционный стероид. Ученые Кристофер Батлер и Ричард Хоббс из Оксфордского университета вместе с коллегами испытали его на людях, у которых уже начались симптомы COVID-19, но их еще не госпитализировали.

Читайте такжеNew York Times: Коронавирус "переписывает" собственную РНК и может стать еще опаснееУчастникам испытаний было 65 лет или чуть больше 50. У всех них были проблемы со здоровьем, из-за которых они рисковали пострадать от осложнений во время заражения коронавирусом. Участникам в случайном порядке приписывали либо будесонид, либо же они входили в контрольную группу. Никто не получал плацебо. Участники и исследователи точно знали, кто получал лекарства.

Результаты исследования показали, что люди, которые принимали лекарства от астмы два раза в день в течение двух недель, выздоравливали от COVID-19 на три дня раньше, чем те, кто не принимал его. Результаты исследования еще не прошли профессиональную проверку.

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Перевод: Лесь Дымань