Теперь это будут только лекарства, вакцины, медоборудование и кислород.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, который ограничивает перечень "ковидных" товаров и услуг, которые могут проводиться без использования электронной системы закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №3715 "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)" за основу проголосовали 350 депутатов. В целом поддержали инициативу 355 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Лариса Билозир напомнила, что в марте прошлого года народные депутаты внесли изменения в законодательство и полностью вывели "ковидные" закупки из тендерных процедур для оперативной реакции на вызовы пандемии COVID-19.

"Возможно, это позволило органам власти справиться и реагировать на вызовы пандемии, но нет ничего такого постоянного, как временное, и мы уже больше года в карантине. Так, не редки случаи, когда проводятся закупки товаров по откровенно завышенным ценам и сомнительного качества. Вдумайтесь. На сегодня проведено 182 тысячи процедур на 37 миллиардов гривен вне тендерной процедуры... Мы позволили Кабмину расширять этот список 225-м постановлением и раздули с 200 позиций товаров и услуг до 400", - отметила она.

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По словам Билозир, после принятия закона медики смогут закупать без использования электронной системы основные товары, необходимые для борьбы с пандемией.

"Сегодня мы вводим этим законом медзакупки в сокращенную тендерную процедуру, но по требованию Минздрава мы оставляем вне тендеров закупку лекарств, вакцин, медоборудования, кислорода, чтобы больницы и Минздрав в случае следующей волны пандемии могли оперативно осуществлять закупки", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Украина за пять месяцев текущего года потратила 19,5 млрд грн на борьбу с распространением COVID-19, что составляет около 60% от запланированного бюджета.

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Автор: Дмитрий Шварц