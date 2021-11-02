Эксперт утверждает, что похандрить бывает полезно - можно отдохнуть день-два и вернуться к обычному состоянию, а вот с депрессией нужно бороться.

Хандра – интересное слово, которое ни коим образом не связано с депрессией. Если вы хандрите, вы можете воспользоваться этим и отдохнуть три дня. Через два-три дня это состояние проходит.

Об этом рассказала семейный психолог, психотерапевт, сексолог, член Всеукраинского общества психологов, практикующих гештальт-подход, сертифицированный специалист по работе с парами, сексуальными расстройствами и зависимым поведением, Алена Щербань во время чата на Главреде.

Депрессия же – это состояние, при котором все плохо и будет только хуже во внутреннем восприятии человека, и ничего этого не может изменить. При этом энергии на какие-либо действия нет совершенно.

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"Уменьшение светового дня может спровоцировать апатичные состояния. Мы, как животные, не можем впасть в спячку, когда день максимально сокращается. Мы просыпаемся, когда на улице еще темно, и наш организм использует большое количество серотонина, чтобы обслужить мелатонин внутри нас, чтобы мы могли проснуться и быть активными", - говорит эксперт.

Психолог назвала несколько способов побороть осеннюю депрессию:

Поддержать себя искусственно – спортом, танцами, йогой, скандинавской ходьбой.

"То есть любой двигательной активностью, которая будет запускать кровообращение, препятствуя застою лимфы. Таким образом, организм постоянно будет пребывать в ритме", - советует Щербань.

Важна еда и вода.

"Нужно пить большое количество воды и правильно питаться полезными продуктами. В фастфуде нет ничего полезного, чтобы поддержать психику в этот переходный период", - утверждает психолог.

Найдите себе занятие по душе.

"Осень – это адаптационный период, когда неплохо просто себя поддержать. Попробуйте найти какие-то удовольствия, что-то, что нравится лично вам: валяться на кровати, смотреть в потолок и слушать музыку, ходить в музеи и на выставки с друзьями, читать книги, развивающие мозг, медитировать и применять дыхательные практики. Это проявление заботы и любви к себе. Если вы хотите какую-то волшебную палочку, то ее нет. Придется уделить себе внимание. Направьте энергию на себя, и тогда ваша психика заработает и не будет настолько сильно подвержена погодным и сезонным изменениям", - советует эксперт.

Напомним, как писал УНИАН, американские исследователи Медицинской школы Университета Индианы создали анализ крови, который позволяет установить стадию депрессии у человека и спрогнозировать риск появления биполярного расстройства.

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Автор: Виктория Гордиенко