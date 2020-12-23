Украинка получила прививку в Израиле, где началась кампания по массовой вакцинации от COVID-19.

В среду, 23 декабря, украинка Илона Фанта привилась американской вакциной Pfizer от нового коронавируса COVID-19. Она живет и работает в Израиле, где стартовала кампания по массовой вакцинации населения.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, кого в первую очередь вакцинируют от COVID-19"В стране есть план - сначала вакцинируют медицинских работников и пожилых людей, людей из группы риска. Потом - остальные. Технически я считаюсь медицинским работником, несмотря на то, что я не работаю напрямую с пациентами. Я работаю в медицинском комитете по контролю за медицинскими исследованиями, в офисе, с бумагами, но технически я медицинский работник и имела возможность вакцинироваться", - пояснила Илона Фанта в комментарии ТСН.

Для вакцинации нужно было зарегистрироваться и заполнить различные формы, в частности, дать согласие на вакцинацию.

"Кто подлежит вакцинации, получили SMS. Нам выслали формы, мы их заполнили, потом с нами снова сконтактировались, назначили очередь. Организованной группой нас отвезли автобусом в больницу, вакцинировали. Сейчас вернули назад, на работу. Заполняем разные формы, где указываем, чем болели, есть ли аллергия, другие вопросы, связанные со здоровьем", - пояснила Илона.

После вакцинации украинка чувствует себя хорошо, никаких побочных действий не наблюдает. Говорит, что перед и после прививки предупредили о возможных побочных действиях вакцины.

"После того, как вакцинировали, нам прочитали небольшую лекцию о том, что могут быть побочные симптомы. И перед вакцинацией о побочных симптомах также рассказывали... что возможны головные боли, высыпания, другие последствия. Обо всем этом мы должны сообщать", - отметила украинка.

Через три недели запланирована повторная вакцинация. "Прививка двухэтапная. 13 января нас снова соберут и отвезут на вакцинацию. Тогда же будем рассказывать, как чувствовали себя после первой вакцинации", - сказала Фанта.

Вакцинация – бесплатная для всех и проводится за счет страховой медицины. "Это будет абсолютно бесплатно для всех. Все жители Израиля платят специальный налог и являются членами определенной больничной кассы. То есть вакцинация покрывается за счет страховой медицины", - отметила украинка.

Купить вакцину и прививаться вне очереди в Израиле, как и всем мире, пока невозможно. "Такого еще нет. Но я думаю, что это будет очень дорого. И мало кому это в голову придет, ведь есть бесплатная вакцинация", - отметила Илона Фанта.

Как и в Украине, вакцинироваться от коронавируса хотят не все. "Очень много людей хочет вакцинироваться, но очень много людей не хочет. Например, я в офисе работаю, то двое вакцинировались, а один человек не хочет пока.

Оговорок относительно различных действий после вакцинации, скажем, не мочить место прививки, не употреблять алкоголь, не было. "Единственное, что нам сказали, что то, что нас вакцинировали, это не значит, что мы можем не носить маски. То есть по-прежнему маски носим, дистанцию держим. Лишь позже, после второй очереди прививки, могут быть дополнительные инструкции, но пока что никто не знает, какими они будут. Нам говорили, и в форме было написано, что могут быть определенные неприятные ощущения - болеть голова, могут быть аллергические проявления. Это все индивидуально и сейчас это будет отслеживаться на медицинских работниках. Медработники представляют разные возрастные категории и разные нации. В Израиле очень любят проводить иностранные кампании по различным клиническим исследованиям, потому что здесь представлен очень широкий спектр различных рас, людей разных происхождений. Все вместе живут и у всех разная генетическая история. Поэтому сейчас медицинские работники получают вакцины, а это еще и люди разного возраста, разного состояния здоровья. Сейчас будут исследовать, как это все мы перенесем", - отметила Илона Фанта.

Следующими в Израиле будут вакцинировать пожилых людей, сейчас их записывают в очереди на январь и февраль 2021 года.

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Автор: УНИАН