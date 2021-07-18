Сегодня, 18 июля, Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna.

После полного курса прививки вакциной Moderna можно будет получить международный сертификат о вакцинации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это значит, что после полного курса прививки ею также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививки предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", - написал он.

Ляшко добавил, что доставка вакцины Moderna в регионы начнется уже сегодня. "До среды вакцина будет в каждой области", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna. Препарат предоставлен правительством США через глобальную инициативу COVAX. Вакцина из этой поставки предназначена для организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

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Автор: Светлана Закелова