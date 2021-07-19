Ляшко убежден, что китайская вакцина от коронавирус CoronaVac в ближайшее время будет признана на уровне ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac могут сократить с 28 до 14 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, которое транслировалось на Facebook-странице МОЗ Украины.

“По AstraZeneca (интервал между первой и второй дозой — УНИАН) остается 12 недель. Пока новых данных не появлялось, и национальная техническая группа экспертов этот вопрос не пересматривала”, - заявил он.

"Что касается вопроса по CoronaVac, то сейчас появляются исследования о том, что можно уменьшать срок до 14 дней между первой и второй дозой. Сейчас этот вопрос рассматривается", - добавил министр.

Читайте такжеЛяшко рассказал, когда Украина получит тесты для выявления штамма "Дельта"Кроме того, Ляшко убежден, что китайская вакцина от коронавируса CoronaVac в ближайшее время будет признана на уровне ЕС.

Вакцинация от коронавируса

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

От начала кампании привито более 2 млн 667,5 тыс. украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – более 1 431,1 млн тыс. лиц.

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Автор: Константин Гончаров