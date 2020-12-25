Замглавы Минздрава подчеркнул, что легкомысленно к такой болезни как COVID-19 относиться не нужно.

Украинцы должны отмечать Новый год и Рождество в узком семейном кругу и максимально ограничить свои контакты, чтобы не подвергать себя риску заболеть коронавирусом COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко. Он также напомнил об опции празднования в режиме онлайн на случай, если кто-то из близких находится далеко.

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"Правильное празднование новогодних праздников в коллективе - это с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт. Если кто далеко проживает или вы редко встречаетесь – ничего страшного, если вы встретите Новый год и Рождество в онлайне с ними, и спокойно все пройдет. Это всего один Новый год и одно Рождество. Если мы все эти нормы выполним, то нам не стоит бояться. Если "гуляй душа", то действительно стоит бояться, потому что распространенность значительно увеличивается. Коронавирус не отступает, он бьет все рекорды, огромное количество летальных исходов", - отметил Ляшко.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что легкомысленно к такой болезни как COVID-19 относиться не нужно.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 035 случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 1 млн 012 тыс. 167 человек, выздоровевших – 646 тыс. 772, умерших - 17 тыс. 581.

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Автор: Андрей Василюк