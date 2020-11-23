Врач подчеркнула важность психологической реабилитации.

Часть людей, которые переболели коронавирусом, нуждаются в психологической помощи, поскольку эта болезнь влияет на их эмоциональное состояние. Кроме того, выздоровевшим рекомендуют сделать электрокардиограмму.

Об этом рассказала семейный врач Виталина Олещенко, пишет "Обозреватель".

Медик уточнила, что пациента считают выздоровевшим, когда он получает отрицательный ПЦР-тест.

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"После этого важно сделать электрокардиограмму. Повторную компьютерную томографию (КТ) я не рекомендую делать", – сказала она.

Олещенко также рассказала о возможных последствиях перенесенной болезни.

"В своей практике я не отмечаю ухудшения состояния после того, как человек переболел. Пациент, который болел в апреле, делал повторное КТ, у которого было поражено 45% легких. На этом КТ все было чисто, никаких остаточных явлений обнаружено не было", – рассказала эксперт.

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Критически важных последствий после перенесенного COVID-19 врач в своей практике не отмечала. Вместе с тем она подчеркнула, что это заболевание оказывает негативное влияние на психическое состояние больного.

"Любая болезнь влияет на психоэмоциональное состояние, а если говорить о болезни, от которой нет лекарств, это трудно поддается пониманию, и человек начинает очень сильно переживать", - пояснила врач, добавляя, что эмоциональные люди обязательно нуждаются в помощи психолога после выздоровления.

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Автор: Юрий Годован