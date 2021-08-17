11 человек попали в больницу с отравлением после свадьбы в селе Поляница в Ивано-Франковской области.
Об этом говорится в оперативной информации ГСЧС области 17 августа.
У людей внезапно ухудшилось состояние здоровья через несколько дней после празднования свадьбы.
В период с 13 по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализированы 11 человек.
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Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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