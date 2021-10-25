УНИАН разобрался чем вредны макароны, какие сорта лучше и как часто их можно есть.

Макароны – очень популярный гарнир, который подают с мясом или овощами. Практически у каждой страны есть национальный вариант макарон. Макароны весьма питательны и содержат много клетчатки, но способствуют набору лишнего веса. Разбираемся, какие сорта макарон самые полезные, и как часто их можно есть.

Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред хлеба разных сортов.

Макароны: польза для организма

Как утверждает Ольга Гордиевич, врач-диетолог и семейный врач, в макаронах можно найти много нужных нам полезных макро- и микронутриентов, витаминов, а также клетчатку.

Читайте такжеБабушка ошибалась: 3 каши, которые скорее вредят организмуМакароны – богатый источник углеводов, который дает длительное чувство насыщения. Средняя порция макарон 150-200 грамм может обеспечить 10% потребности в калориях в день.

Помимо клетчатки, макароны богаты витамином В, железом и пищевыми волокнами. Эти вещества улучшают метаболизм и поддерживают в норме уровень гемоглобина в крови. Макароны грубого помола снижают уровень холестерина в крови.

Макароны: вред и противопоказания

По словам диетолога Ольги Гордиевич, макароны могут быть вредны при переедании. Это высококалорийный продукт, и употреблять его надо в меру. Макароны нельзя часто есть людям, имеющим лишний вес, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет.

Неприемлемыми макаронные изделия из пшеницы могут быть только для людей с непереносимостью глютена. В таком случае следует выбирать макароны из гречневой или рисовой муки.

Какие макароны самые полезные

Важно знать, из каких сортов пшеницы изготовлены макароны, ведь от этого зависит их гликемический индекс и пищевая ценность.

Паста из твердых сортов пшеницы будет иметь намного ниже гликемический индекс, мы относим ее к "медленных" углеводов. Она может быть в рационе несколько раз в неделю без лишних опасений. Именно такие макароны будут богаты витаминами, минералы, а также поставлять для кишечника необходимую клетчатку.

Наименее полезными считаются макароны из мягких сортов пшеницы. Они лишены пользы изделий из твердых сортов, но имеют высокую калорийность. Такие изделия лучше исключить из рациона.

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Автор: Екатерина Пулатова