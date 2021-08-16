Ранее сообщалось, что вакцина против COVID-19, которую Польша собирается перепродать Украине, будет с истекающим сроком годности.

Украина во вторник, 17 августа, получит от Польши перекупленные 650 тысяч доз вакцины AstraZeneka против COVID-19.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил глава Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, передает "Польское радио".

По его словам, Польша ранее отправляла вакцины против COVID-19 компании Pfizer Австралии (1 миллион доз), Испании (2,4 миллиона) и Португалии (0,6 миллиона). Миллион доз "Модерны" был доставлен в Норвегию. Во вторник 650 тысяч доз AstraZeneka будет передано Украине.

При этом глава Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михал Кучмеровский сообщил, что цены на перепроданные Польшей вакцины не разглашаются.

"Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, который мы организовываем. ... Все происходит в профессиональных условиях, в соответствии с фармацевтическим законодательством и требованиями производителей", - добавил он.

Вакцина AstraZeneca из Польши

Ранее появилась информация о том, что вакцина против COVID-19, которую собирается перепродать Украине Польша, будет с истекающим сроком годности.

"Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину", - заявил на радио RMF24 заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

Сообщалось, что польские власти планируют передать 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, а первую партию - более 650 тысяч - Украина получит уже в августе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заключил соглашение о перепродаже Украине вакцин, которые получила Польша, еще в феврале. Одним из условий договоренности была перепродажа по себестоимости.

В целом с начала вакцинальной кампании в Украине привито 4 миллиона 722 тысячи 695 человек, из них получили одну дозу - 4 миллиона 722 тысячи 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 миллиона 738 тысяч 73 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Авторы: Леся Лещенко, Катерина Комолова