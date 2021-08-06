Если в середине нулевых в Украине алкоголем каждый день фатально травилось в среднем по 28 граждан, то теперь — по 7.

Число смертельных отравлений алкоголем среди украинцев в 2020 году снизилось в 4 раза по сравнению с показателями 16 лет назад.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, ссылаясь на данные Госстата.

"2 тыс. 513 украинцев умерли в 2020 году от интоксикации вследствие передозировки спиртных напитков, а также от случайных отравлений, причиной которых часто становится так называемый "паленый" (суррогатный) алкоголь. Это четырехкратное падение по сравнению с показателями 16-летней давности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2005 году от перепоя и "паленки" ушли из жизни 10 тыс. 216 человек. В дальнейшем смертность, вызванная этими причинами, неуклонно снижалась: если в середине нулевых алкоголем каждый день фатально травилось в среднем по 28 граждан, то теперь — по 7.

В сумме за 16 прошлых лет алкогольная интоксикация убила 81 тыс. 447 человек. Среди причин смерти, традиционно связываемых с выпивкой, больше жизней за это время забрала только сердечная недостаточность — суммарно 85 тыс. 203 смертей от алкогольной кардиомиопатии.

В первом квартале 2021 года от алкогольных отравлений уже умерло 580 украинцев.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут запретить продажу алкоголя и сигарет, жидкостей для электронных сигарет и стиков для нагревания в обычных супермаркетах, зато осуществлять продажу этих товаров можно будет в специальных магазинах и, в случае принятия законопроекта №5805.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не употреблять алкоголь:

"Не употребляйте алкогольных напитков. Алкоголь - зло само по себе, но обилие алкоголя - это пренебрежение в дальнейшем четкими прописанными противоэпидемическими нормами. Поэтому никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий, после - можно, немного с семьей", - подчеркнул министр.

Автор: Екатерина Жирий