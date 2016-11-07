В Украине количество отравлений алкоголем возросло до 145 случаев, 68 человек умерли

В Украине количество отравлений фальсифицированным алкоголем возросло до 145 случаев, 68 человек умерли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологЗарегистрирован новый летальный случай отравления суррогатами алкоголя, подтвержденный результатами судебно-медицинской экспертизы, в г.Купянск Харьковской области.

Всего в этом регионе количество отравлений составляет 99, из них умерли 52 человека. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 49 умерших.

По оперативным данным, в Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новые случаи отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрированы (отравилось - 46 человек, из них умерли - 16).

В частности, в Николаевской области отравились 6 человек, умерли – 6; Житомирской – 3, умер один человек, Днепропетровской - 8 человек, умерли – 2; Донецкой - 9 человек, из них 5 умерли; Луганской отравились и умерли 2 человека; Запорожской отравились 18 человек.

Согласно результатам судмедэкспертизы, у 55 умерших обнаружен в крови метанол (Харьковская область – 49, Николаевская область – 5, Житомирская – 1).

Читайте такжеВ Украине количество жертв суррогатного алкоголя возросло до 67 человекКак сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. В дальнейшем летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.