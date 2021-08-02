В Минздраве озвучили рекомендации по празднованию Дня Независимости во время эпидемии COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко перечислил рекомендации по безопасному празднованию Дня Независимости во время эпидемии COVID-19, в частности, призвал не пить алкоголь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума "Украина-30. Имидж Украины".

"Наша просьба для всех: как можно больше мероприятий, посвященных празднованию Дня Независимости, делать на открытом воздухе, поскольку на открытом воздухе значительно меньше риск инфицироваться коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

Также глава Минздрава призвал украинцев воздержаться от посещения любых массовых мероприятий в случае появления симптомов острой респираторной вирусной болезни или COVID-19.

"Если вы принадлежите к группам риска, желательно также избежать по возможности мест массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Всегда соблюдайте физическую дистанцию, носите маску на лице. Гигиена рук - залог профилактики передачи инфекций. Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь - зло само по себе, но обилие алкоголя - это пренебрежение в дальнейшем четкими прописанными противоэпидемическими нормами. Поэтому никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий, после - возможно, немного с семьей", - подчеркнул министр.

День Независимости Украины: годовщина

В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Сегодня, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет празднование.

Автор: Константин Гончаров