В то же время президента Украины Владимира Зеленского считают ответственным 21% украинцев.

Половина украинцев считает, что главную ответственность за качество медицинских услуг в условиях пандемии COVID-19 несет Министерство здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова и презентованные на пресс-конференции в Киеве аналитиком фонда Петром Бурковским.

По его словам, в целом половина украинцев (51%) считает, что главную ответственность за качество медицины и подготовку медицинских учреждений к работе в условиях пандемии COVID-19 несет Министерство здравоохранения.

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В то же время президента Украины считает ответственным 21% украинцев.

Бурковский отметил, что в целом общественное мнение по этим вопросам статистически не отличается от исследования 2020 года. Однако в нынешнем исследовании ответственность на президента возлагают на 4% больше граждан, чем в 2020 году.

*** Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Пандемия коронавируса в Украине: что известно

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1205 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 149 детей и 23 медработника. С коронавирусной болезнью были госпитализированы 833 человека, 18 человек скончались, 758 - выздоровели. Было сделано 21474 тестирований.

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Автор: Антонина Доломанжи