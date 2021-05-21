Препараты уже распределили по регионам, куда их начнут развозить 24 мая.

Еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля, прошли лабораторный контроль.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Развозить по областям их начнут с 24 мая.

Кого будут прививать вакциной CoronaVac

Препараты из этой партии используют для прививки таких групп населения:

военнослужащие Вооруженных сил Украины;

работники патрульной полиции, Национальной гвардии, Государственной миграционной службы;

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;

работники органов прокуратуры;

работники топливно-энергетического комплекса;

члены официальных делегаций на участие в зимних Олимпиаде и Паралимпиаде, которые состоятся в феврале 2022 года;

члены официальных делегаций на участие в Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года;

работники санаториев;

граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).

Кроме того, еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль.

Что с вакцинами от коронавируса в Украине

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о деталях поставок и количестве вакцин от коронавируса в Украину. "Относительно подписанных контрактов. С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин, из них - 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По этой инициативе уже 240 тыс. доз поставлено ​​в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тыс. доз вакцин, во втором квартале - 500 тыс., остальные поставки - в 3 и 4 квартале соответственно", - сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, законтрактовано 10 млн доз вакцины Novavax. "Novavax - 10 млн доз, 4 млн доз - в августе, затем 2 млн доз ежемесячно. AstraZeneca - более 10 млн доз: 6,8 млн - по COVAX, 2 млн - от Serum-института. 1,2 млн доз мы ожидаем из Польши по договоренности с Европейской комиссией. По сто тысяч нам также обещают наши страны-партнеры. По 500 тыс. от Serum-института может быть поставлено в мае, июне и июле, согласно подписанному контракту, почти 900 тыс. уже поставлено. По Sinovac - 1,9 млн доз. И соответственно также есть график: 26 мая - 500 тыс. и еще 200 тыс. доз в начале июня", - рассказал Шмыгаль.

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Автор: Олег Давыгора