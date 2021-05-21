С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин, из них — 1,2 млн доз в рамках инициативы COVAX.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о деталях поставок и количестве вакцин от коронавируса в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Касательно подписанных контрактов. С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин, из них — 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По этой инициативе уже 240 тыс. доз поставлено ​​в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тыс. доз вакцин, во втором квартале - 500 тыс., остальные поставки - в 3 и 4 квартале соответственно", - сказал Шмыгаль.

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Также, по его словам, законтрактовано 10 млн доз вакцины Novavax.

"Novavax - 10 млн доз, 4 млн доз - в августе, затем 2 млн доз ежемесячно. AstraZeneca - более 10 млн доз: 6,8 млн - по COVAX, 2 млн - от Serum-института. 1,2 млн доз мы ожидаем из Польши по договоренности с Европейской комиссией. По сто тысяч нам также обещают наши страны-партнеры. По 500 тыс. от Serum-института может быть поставлено в мае, июне и июле, согласно подписанному контракту, почти 900 тыс. уже поставлено. По Sinovac — 1,9 млн доз. и соответственно также график: 26 мая - 500 тыс. и еще 200 тыс. доз в начале июня", - рассказал Шмыгаль.

Вакцинация против коронавируса в Украине

18 913 человек привиты против COVID-19 за сутки 20 мая 2021 года. Одну дозу получили 6 287 человек, полностью иммунизированные - 12 626 человека.

В течение суток работали 289 мобильных бригад и 382 пункта прививки.

По состоянию на 20 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 799 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 971 034 человек, из них получили 1 дозу – 971 032 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 60 696 человек. Всего проведено 1 031 728 прививок.

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Автор: Леся Лещенко