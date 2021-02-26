Чаще на смену погоды реагируют жители крупных городов, которые недостаточно двигаются и мало находятся на свежем воздухе.

Весна на пороге, но пока с температурными качелями. Плюс 18 градусов будет сегодня на западе Украины. Но на выходных температура снова пойдет вниз.

Как говорится в сюжете ТСН, от таких температурных колебаний страдают метеозависимые люди.

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Чаще на смену погоды реагируют жители крупных городов, которые недостаточно двигаются и мало находятся на свежем воздухе. Жители мегаполисов могут испытывать головную боль, боль в суставах, обострение аллергий и изменения настроения.

Тяжелее всего резкие изменения погоды переносят люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

"Очень часто наблюдается одышка, головокружение и даже потеря сознания, вдруг может подняться давление у совершенно здоровых людей", - подчеркнула врач-кардиолог Татьяна Плахотная.

Синоптики же предупреждают, что нынешнее потепление - не длительное. А ждать настоящей весны следует не раньше второй половины марта.

"В начале марта будет держаться такой температурный фон. Возможны понижения температуры, будут ночные морозы, но уже после 4-5 марта", - говорит ведущий синоптик Укргидрометеоцентра Наталья Голеня.

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Автор: УНИАН