Весна на пороге, но пока с температурными качелями. Плюс 18 градусов будет сегодня на западе Украины. Но на выходных температура снова пойдет вниз.
Как говорится в сюжете ТСН, от таких температурных колебаний страдают метеозависимые люди.
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Чаще на смену погоды реагируют жители крупных городов, которые недостаточно двигаются и мало находятся на свежем воздухе. Жители мегаполисов могут испытывать головную боль, боль в суставах, обострение аллергий и изменения настроения.
Тяжелее всего резкие изменения погоды переносят люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.
"Очень часто наблюдается одышка, головокружение и даже потеря сознания, вдруг может подняться давление у совершенно здоровых людей", - подчеркнула врач-кардиолог Татьяна Плахотная.
Синоптики же предупреждают, что нынешнее потепление - не длительное. А ждать настоящей весны следует не раньше второй половины марта.
"В начале марта будет держаться такой температурный фон. Возможны понижения температуры, будут ночные морозы, но уже после 4-5 марта", - говорит ведущий синоптик Укргидрометеоцентра Наталья Голеня.
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