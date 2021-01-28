По словам эксперта, малейшее беспокойство у метеочувствительных людей вызывает панику и страх, что провоцирует выброс адреналина, сужение сосудов, и повышение АД.

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады. Кардиолог Ольга Молчанова рассказала, как можно пережить экстремальную смену погоды.

Согласно утверждению специалиста, необходимо придерживаться домашнего режима, отдыхать следует, приподнимая ноги, рекомендуется употреблять чай с мятой или мелиссой, абстрагироваться от новостей и своевременно принимать лекарства, назначенные медиком, пишут Newsyou.info.

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Врач сообщила, что особенно осторожными должны быть люди, у которых наблюдаются заболевания сердца и сосудов, а также пожилым. Если человек недавно пережил инсульт или инфаркт, то ему следует соблюдать домашний режим. При необходимости пополнить запас еды и лекарств стоит обратиться в доставку или попросить родных.

Людям, у которых наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, пожилые, перенесшие инсульт или инфаркт, должны отдыхать хотя бы 5–10 минут в течении дня. Позу стоит принимать такую, чтобы ноги были немного выше положения тела. Благодаря этому можно расслабиться и успокоиться.

По словам эксперта, малейшее беспокойство у метеочувствительных людей вызывает панику и страх, что провоцирует выброс адреналина, сужение сосудов, и повышение АД.

Во избежание подобных последствий необходимо пару дней провести в более расслабленном режиме. На протяжении нескольких дней рекомендуется отказаться от кофе, стоит отдать предпочтение воде и чаю. При этом в напиток можно добавить листья мяты и мелиссы. Данные растения имеют легкое успокаивающее действие.

Также не рекомендуется на протяжении дня смотреть новости о криминале и не волноваться относительно мировых проблем. Лекарства, которые были назначены медиком, стоит принимать по плану. Добавлять что-то к лечению необходимо лишь после консультации со специалистом.

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Автор: УНИАН