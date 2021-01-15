По мнению медика, правительству следует провести информационную кампанию по вакцинации.

Наличие большого процента людей, которые не желают делать прививки от коронавируса, является следствием отсутствия достаточной информации о вакцинации. Однако после разъяснений "антивакцинаторы" могут "вымереть как класс".

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. Он считает, что страх перед неизвестным является "нормальной практикой" в обществе.

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"Что делать с антивакцинаторами [людьми, которые не хотят вакцинироваться]? Ничего, они просто вымрут как класс. 40% украинцев не намерены вакцинироваться, но на самом деле, я не пугался бы этого. Такие же цифры в Британии - там 41% населения не планировал делать прививки. Это привычная практика. Люди боятся, это что-то непонятное. Они нуждаются в каком-то разъяснении, с ними нужно работать, им нужно рассказывать, как будут делать прививки. Это как раз и является задачей штаба и Министерства здравоохранения", - отметил Курпита.

Он отметил, что сейчас идет много разговоров о вакцине, но "если спросить даже обычных врачей, как они планируют организовать вакцинацию своих пациентов, мало кто из них сможет адекватно описать механизм".

По мнению медика, стоит сосредоточиться на решении практических вопросов организации вакцинации. "Вместо того, чтобы рассказывать людям о вакцинах, гораздо важнее донести до них информацию о том, где именно они смогут получить вакцину, каким будет прививка. Возможно, провести какие-то учения, как это будет сделано. Великобритания сейчас делает 200 тысяч прививок ежедневно. Это колоссальная работа", - сказал Курпита.

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Автор: Андрей Василюк