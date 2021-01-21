Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса возможны, но нельзя точно говорить о связи таких случаев именно с вакциной.
Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".
"Бывают побочные эффекты, но когда вакцинируют миллионы людей, и когда это были пожилые люди, которые к сожалению, сами умирают, и было несколько случаев – что ж, сложно это привязать именно к вакцинации", — сказал он.
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Эксперт прокомментировал реплику ведущей о том, что у 13 человек после вакцинации Pfizer произошел паралич лица в Израиле.
"У моего знакомого недавно случился паралич без вакцинации, он вернулся после холода – и парализовало одну часть лица", — заявил он.
По словам эксперта, вакцинироваться в любом случае необходимо.
"Я должен вас убедить в том, что заболевание (COVID-19 – ред.), возможно, с летальными случаями, и вакцинацию нельзя сравнивать. Конечно, нужно вакцинироваться. Когда вакцинируют миллионы людей, то, конечно, в это время могут быть и случаи с побочными эффектами, которые присущи самой вакцинации, или те, что происходят с нами каждый день. Каждый день некоторые люди, особенно пожилого возраста, которые имеют посторонние заболевания, чувствуют себя плохо без всякой вакцинации", — сказал он.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- 30 декабря 2020 года в ОП сообщили, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 млн 900 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
- Украина будет закупать вакцину от коронавируса через британского посредника Crown Agents.
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