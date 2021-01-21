Ученый призвал делать прививки от коронавируса.

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса возможны, но нельзя точно говорить о связи таких случаев именно с вакциной.

Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

"Бывают побочные эффекты, но когда вакцинируют миллионы людей, и когда это были пожилые люди, которые к сожалению, сами умирают, и было несколько случаев – что ж, сложно это привязать именно к вакцинации", — сказал он.

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Эксперт прокомментировал реплику ведущей о том, что у 13 человек после вакцинации Pfizer произошел паралич лица в Израиле.

"У моего знакомого недавно случился паралич без вакцинации, он вернулся после холода – и парализовало одну часть лица", — заявил он.

По словам эксперта, вакцинироваться в любом случае необходимо.

"Я должен вас убедить в том, что заболевание (COVID-19 – ред.), возможно, с летальными случаями, и вакцинацию нельзя сравнивать. Конечно, нужно вакцинироваться. Когда вакцинируют миллионы людей, то, конечно, в это время могут быть и случаи с побочными эффектами, которые присущи самой вакцинации, или те, что происходят с нами каждый день. Каждый день некоторые люди, особенно пожилого возраста, которые имеют посторонние заболевания, чувствуют себя плохо без всякой вакцинации", — сказал он.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.

В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.

В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных

Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.

30 декабря 2020 года в ОП сообщили, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 млн 900 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.

Украина будет закупать вакцину от коронавируса через британского посредника Crown Agents.

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Автор: Андрей Василюк