По ее словам, локдаун следовало вводить еще в сентябре, тогда бы ситуация не вышла из-под контроля.

Ситуация с коронавирусом в Украине выходит из-под контроля. Для ее сдерживания общенациональный локдаун стоило вводить еще в сентябре.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград. По ее словам, не было введено адекватных ограничительных мер в соответствии с ситуацией.

"Учитывая законы эпидемиологии во время чрезвычайной ситуации такого масштаба, вакцинация должна быть интенсифицирована таким образом, как сегодня, еще летом. Прежде всего, относительно групп риска. Зато у нас летом была супермиграция, а осенью были нарушены законы эпидемиологии. Известно, что нельзя формировать новые коллективы, но все пришли в школы и вузы. Это одно из весомых обстоятельств", - рассказала эпидемиолог.

Кроме этого, Виноград отметила, что не были введены ограничения и запреты на массовые мероприятия, а это места эпидемиологического риска, где и произошел большой дополнительный объем инфицирования.

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"Есть законы эпидемиологии, которые нарушены в плане сдерживания новых случаев заболевания способом своевременного введения ограничительных мер. Локдаун должен был быть введен еще в сентябре. Тогда мы бы сегодня имели значительно меньший прирост случаев заболеваний и управляемость ситуации", - подчеркнула Виноград.

"Не разделяю оптимизма руководителей Минздрава. Уже должны быть мероприятия не малого карантина, на который мы могли выходить в сентябре, а объема большого карантина. Сегодня не может быть разговора о том, что кто-то "красный", кто-то "зеленый". Мы помним, что у нас есть решения, согласно которым, если 13 территорий областного уровня заходят за красную линию, все остальное мы также закрываем и говорим: у нас национальный карантин, или локдаун", - заявила эпидемиолог.

Также Виноград отметила, что не стоит перегружать население информацией о коронавирусе. "Прекращаем излишнюю информационную перегрузку населения. Как по мне, на протяжении двух лет это одно из критических направлений. Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию", - заявила она.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая