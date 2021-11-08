Он говорит, что "снежная лавина" роста количества случаев заболеваемости ковидом, которая была в предыдущие 10 недель приостановилась

По смертности от COVID-19 еще будут регистрироваться высокие цифры.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: "Смертность нас еще будет догонять по количеству случаев - это общемировая тенденция, когда происходит стабилизация по случаям, но по смертности еще будут регистрироваться высокие цифры".

По его словам, это происходит потому, что в нашу статистику летальности попадают не только случаи, которые произошли вследствие болезни COVID-19, но и все случаи - инфаркты, инсульты у инфицированных ковидом.

Читайте такжеВ Одессе крематорий работает на пределе возможностей"Причину смертности устанавливают позже, поскольку проходит вскрытие, проводят патологоанатомическую экспертизу и после этого устанавливают причины смерти,"- сказал Ляшко.

Министр рассказал, что из более 27 тысяч заболевших только 4% людей, которые были вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины.

"Когда мы посмотрим на госпитализацию, то госпитализируется 95-97% людей, которые не вакцинированы," - добавил он.

Ляшко подчеркнул: "И мы видим вторую неделю подряд, впервые за последние десять недель, что у нас не выросло количество госпитализаций неделя к неделе, то есть за прошедшую неделю количество госпитализированных меньше на несколько сотых случаев, чем было в предыдущую неделю. Это свидетельствует о том, что эта снежная лавина роста количества случаев, который был в предыдущие 10 недель приостановилась".

По его словам, это позитивный сигнал о том, что "мы можем выйти на стабилизацию на высоких цифрах".

Ранее сообщалось, что иммунолог центра по контролю заболеваний США назвал приоритетные группы населения, которых нужно вакцинировать от COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк