Латвия также на первом месте по показателю заболеваемости.

На прошлой неделе Латвия достигла самого высокого уровня смертности пациентов с диагнозом COVID-19 среди стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), опередив Румынию и Болгарию.

Как сообщает агентство ЛЕТА, за последние две недели с 18 по 31 октября в Латвии уровень смертности пациентов с диагностированным COVID-19 достиг 244,8 случая на миллион жителей.

За Латвией следуют Болгария с 242,7 и Румыния с 230,3 смертей на миллион населения за предыдущие две недели.

При этом средний уровень смертности от COVID-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 27,2 случая на миллион населения.

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Также за две недели по кумулятивному показателю заболеваемости Латвия оставалась на первом месте среди стран ЕС и ЕЭЗ - 1757,3 случая на 100 тыс. жителей. Однако в последние дни ситуация изменилась, и в начале этой недели Эстония опередила Латвию по заболеваемости.

Только Словения и Хорватия близки к странам Балтии по уровню заболеваемости - там он тоже превышает 1 000 случаев на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составляет 306,2 случая на 100 тыс. населения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Гирнык