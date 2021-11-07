Бывшая министр здравоохранения назвала главную задачу относительно вакцинации.

Вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 ускорилась после того, как в регионах стали вводить "красный" уровень епидопасности, но если количество тех, кто желает привиться, уменьшится, карантин затянется еще на три-четыре года.

Главная задача – чтобы в украинском государстве было вакцинировано 75% населения, рассказала бывшая руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24".

По ее словам, в Украине после спада количества желающих вакцинироваться возможен "план Б".

"...И тогда все должны понимать, что с масками, карантинными ограничениями, локдаунами, онлайн-обучением, мы останемся на следующие три-четыре года, а может и пять", – сказала экс-чиновница.

Читайте такжеВрач указал на новый фейк относительно вакцинации от коронавирусаНапомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020-го, в том же году в Украине ввели карантин.

Вакцинация началась в феврале этого года.

По состоянию на 6 ноября в Украине полностью вакцинированы 7 904 573 человека. По официальным данным, население государства превышает 41 млн человек.

Ситуация с распространением COVID-19 существенно ухудшилась осенью, ряд регионов попали в "красную" зону.

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов предупреждал, что в условиях пандемии невакцинированные пенсионеры – самая уязвимая "мишень", их необходимо оградить от лишних контактов, в частности, от общения с внуками.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк