Вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 ускорилась после того, как в регионах стали вводить "красный" уровень епидопасности, но если количество тех, кто желает привиться, уменьшится, карантин затянется еще на три-четыре года.
Главная задача – чтобы в украинском государстве было вакцинировано 75% населения, рассказала бывшая руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24".
По ее словам, в Украине после спада количества желающих вакцинироваться возможен "план Б".
"...И тогда все должны понимать, что с масками, карантинными ограничениями, локдаунами, онлайн-обучением, мы останемся на следующие три-четыре года, а может и пять", – сказала экс-чиновница.
Читайте такжеВрач указал на новый фейк относительно вакцинации от коронавирусаНапомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020-го, в том же году в Украине ввели карантин.
Вакцинация началась в феврале этого года.
По состоянию на 6 ноября в Украине полностью вакцинированы 7 904 573 человека. По официальным данным, население государства превышает 41 млн человек.
Ситуация с распространением COVID-19 существенно ухудшилась осенью, ряд регионов попали в "красную" зону.
Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов предупреждал, что в условиях пандемии невакцинированные пенсионеры – самая уязвимая "мишень", их необходимо оградить от лишних контактов, в частности, от общения с внуками.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.