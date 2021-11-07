В условиях пандемии коронавируса COVID-19 невакцинированные пенсионеры – самая уязвимая "мишень", их необходимо оградить от лишнего общения, в частности, от контактов с внуками.
Внуки являются потенциальными убийцами бабушек и дедушек, рассказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов "Обозревателю".
По его словам, если людям за 60, то "нечего шастать".
"…Внуки – это потенциальные убийцы дедушек и бабушек. Они приносят им вирусы", – предупредил собеседник.
Читайте такжеКомаровский рассказал, остановят ли имеющиеся вакцины "Дельту" и другие штаммы коронавирусаБережнов добавил, что для людей старшего возраста лучшей защитой от тяжелых последствий коронавируса будет вакцинация.
Ранее стало известно, что в Украине люди чаще всего болели штаммом COVID-19 "Дельта".
Главный инфекционист Львовщины – директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко говорил, что "мишенью" этого штамма вируса в нашей стране могут стать дети.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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