Невакцинированным от COVID-19 людям в возрасте свыше 60 лет "нечего шастать", полагает эксперт.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 невакцинированные пенсионеры – самая уязвимая "мишень", их необходимо оградить от лишнего общения, в частности, от контактов с внуками.

Внуки являются потенциальными убийцами бабушек и дедушек, рассказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов "Обозревателю".

По его словам, если людям за 60, то "нечего шастать".

"…Внуки – это потенциальные убийцы дедушек и бабушек. Они приносят им вирусы", – предупредил собеседник.

Читайте такжеКомаровский рассказал, остановят ли имеющиеся вакцины "Дельту" и другие штаммы коронавирусаБережнов добавил, что для людей старшего возраста лучшей защитой от тяжелых последствий коронавируса будет вакцинация.

Ранее стало известно, что в Украине люди чаще всего болели штаммом COVID-19 "Дельта".

Главный инфекционист Львовщины – директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко говорил, что "мишенью" этого штамма вируса в нашей стране могут стать дети.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Присяжнюк