Одна из петиций уже находится на рассмотрении, а другая - ожидает рассмотрения.

Две электронные петиции об отмене "принудительной" вакцинации население от коронавируса набрали необходимые 25 тысяч подписей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента Украины.

Инициатором одной из петиций стал Юрий Ахрамейко. Сейчас она собрала 25444 подписей и уже находится на рассмотрении. Автор просит президента Владимира Зеленского отменить карантинные ограничения, поскольку они "бессмысленны".

Читайте такжеВо Франции начала действовать обязательная вакцинация от коронавируса для медиков (видео)"Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масковый режим, и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения. Оставить только вакцинацию для желающих и только на платной основе", - говорится в тексте петиции.

Кроме того, автор требует "не вести статистику и не упоминать в новостях о коронавирусе".

"P. S. Если эта петиция наберет необходимые 25 тысяч и Вы ее проигнорируете или с ответом в стиле, передам премьер-министру и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, все мы, которые здесь подписались будем считать, что у Вас нет своего мнения, не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром правит закулисная мафия, а не здравый смысл", - отметил автор петиции.

Вторую петицию инициировал Дмитрий Зинькевич. Она набрала 25121 голос и находится в статусе "Ожидает рассмотрения". Автор просит отменить "принудительную" вакцинацию от коронавируса из-за того, что вакцины являются "просроченными".

"Прошу запретить принудительную вакцинацию населения. Не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах - поддержите же теперь и Вы нас", - отметил Зинькевич.

Напомним, что 9 декабря вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной.

На этот раз речь идет о работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

В Минздраве отметили, в случае получения по крайней мере одной прививки от COVID-19, оснований для отстранения или продолжения отстранения работника от работы нет.

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Автор: Марта Гичко