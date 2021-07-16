С субботы на воскресенье ожидается самолет, который доставит 2 млн доз вакцины Moderna.

Первую партию вакцины от коронавируса американской компании Moderna планируют доставить в Украину уже в эти выходные.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире "Сніданок з 1+1".

"Мне еще надо поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы. Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваемся - со следующей недели будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество ежедневных вакцинаций", - сообщил глава Минздрава.

Ляшко также отметил, что на сегодня в Украине уже провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны.

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

До конца июля в Украину запланирована поставка более 8 миллионов доз вакцин от COVID-19.

По состоянию на 16 июля всего проведено 3 млн 899 тыс. 890 прививок. Прививки получили 2 млн 539 тыс. 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 млн 539 тыс. 634, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 360 тыс. 256.

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Автор: Леся Лещенко