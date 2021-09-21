Крупные штрафы в Киеве грозят не обычным украинцам, сообщил начальник Госпотребслужбы в столице.

После того, как Киев и регионы Украины перейдут в "желтую" зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, в столице заведения сразу же начнут проверять и штрафовать за нарушения противоэпидемических требований.

Заведения может оштрафовать Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, минимальный размер штрафа – 34 тысячи гривень, рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".

Собеседник отметил, что ведомство не может штрафовать обычных украинцев, поскольку это входит в обязанности сотрудников полиции.

Напомним, пандемия COVID-19 началась в марте 2020 года, в этом же месяце ряд государств, в том числе и Украина, ввели антикоронавирусный карантин.

Уже было несколько волн коронавируса. Во время серьезного увеличения количества больных в Украине вводили жесткий карантин – локдаун.

За несоблюдение карантина в нашей стране предусмотрены штрафы. В частности, штраф за отсутствие маски в общественном месте составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Сейчас карантин в Украине адаптивный – государство поделено на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В "красной" зоне самый строгий карантин, а в "зеленой" – самый мягкий.

По состоянию на 21 сентября вся Украина находится в "зеленой" зоне, однако с 23 числа перейдет в "желтую", и карантин станет более строгим.

Автор: Екатерина Присяжнюк