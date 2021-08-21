Через несколько дней вакцину развезут в регионы страны.

21 августа Украина получила от Германии 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca против COVID-19.

"Встретили и проверили груз вместе с послом Германии в Украине госпожой Анкой Фельдгузен. Сейчас вакцина находится на национальном складе компании "Фармасофт", которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями "холодовой цепи". Через несколько дней вакцину развезут в регионы страны", - сообщил в субботу вечером на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Посольство Германии в Украине отметило, что Украина стала первой страной, получившей от ФРГ вакцины на двусторонней основе.

"Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID19: накануне визита Федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев Анка Фельдгузен передали сегодня Министерству здравоохранения 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе", - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

#МиРазом Мы продолжаем нашу совместную борьбу против #COVID19: накануне визита Федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев @AnkaFeldhusen передали сегодня @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз # вакцины AstraZeneca. 🇺🇦 является первой страной, которая получила от 🇩🇪 вакцины на двусторонней основе. pic.twitter.com/hYauSGXUnW — Посольство Германии (@GermanyinUA) August 21, 2021

Кроме того, в посольстве напомнили, что с начала пандемии "Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной" и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 миллионов евро.

С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 миллионов евро. https://t.co/FT0iap8338pic.twitter.com/bawjkGNgIN — Посольство Германии (@GermanyinUA) August 21, 2021

Канцлер Германии Ангела Меркель должна посетить Украину в воскресенье, 22 августа.

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Автор: Катерина Комолова