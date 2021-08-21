Отмечается, что Украина стала первой страной, которая получила от ФРГ вакцины на двусторонней основе / фото twitter.com/GermanyinUA

21 августа Украина получила от Германии 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca против COVID-19.

"Встретили и проверили груз вместе с послом Германии в Украине госпожой Анкой Фельдгузен. Сейчас вакцина находится на национальном складе компании "Фармасофт", которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями "холодовой цепи". Через несколько дней вакцину развезут в регионы страны", - сообщил в субботу вечером на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Посольство Германии в Украине отметило, что Украина стала первой страной, получившей от ФРГ вакцины на двусторонней основе.

"Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID19: накануне визита Федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев Анка Фельдгузен передали сегодня Министерству здравоохранения 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе", - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Кроме того, в посольстве напомнили, что с начала пандемии "Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной" и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 миллионов евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель должна посетить Украину в воскресенье, 22 августа.

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Автор: Катерина Комолова