В Украине пандемию коронавируса еще не преодолели, а потому нет уверенности в том, что ослабление карантинных ограничений было правильным шагом.
Такое мнение высказала эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград, пишет РБК-Украина.
Эксперт считает, что с запретом на въезд из стран, в которых распространяется "Дельта", власти уже опоздали.
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"Пока нет возможности уверенно смотреть в будущее, что мы уже преодолели пандемию. Нет, мы не преодолели", - подчеркнула эксперт.
Напомним, Украина с 25 июня ввела обязательный тест на коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран.
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