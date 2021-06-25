Эксперт считает, что с запретом на въезд из стран, в которых распространяется "Дельта", власти уже опоздали.

В Украине пандемию коронавируса еще не преодолели, а потому нет уверенности в том, что ослабление карантинных ограничений было правильным шагом.

Такое мнение высказала эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград, пишет РБК-Украина.

Эксперт считает, что с запретом на въезд из стран, в которых распространяется "Дельта", власти уже опоздали.

Читайте также"Дельта", вакцинация и прививки для избранных

"Пока нет возможности уверенно смотреть в будущее, что мы уже преодолели пандемию. Нет, мы не преодолели", - подчеркнула эксперт.

Напомним, Украина с 25 июня ввела обязательный тест на коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко