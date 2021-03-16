По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, количество госпитализированных до 30-40 лет сегодня гораздо больше, чем это было за все время пандемии.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине продолжает расти количество пациентов с тяжелым течением COVID-19, коронавирус стал больше поражать молодое население.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Киеве перед началом пленарного заседания ВР.

«По сравнению с началом борьбы с пандемией, сегодня количество ИВЛ у нас возросло в разы, так же как и кислородных концентраторов и коек с кислородом. Действительно, очень много стало тяжелых больных, особенно в Ивано-Франковской области. Если раньше при 15-20 тыс. больных госпитализаций было примерно 2000, то на прошлой неделе мы имели 4 тыс. госпитализаций при 9 тыс. больных», - заявил он.

Радуцкий отметил, что «вирус помолодел - количество госпитализированных до 30-40 лет сегодня гораздо больше, чем это было за все время пандемии».

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На прошлой неделе в Украине COVID-19 заболели почти на 6 тысяч больше человек, чем на позапрошлой

За прошлую неделю в Украине выявлено 60 тыс. 748 новых случаев заболевания COVID-19, что почти на 6 тыс. больше по сравнению с позапрошлой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"За прошлую неделю выявлено 60 тыс. 748 новых случаев заболевания COVID-19. Это почти на 6 тыс. больше по сравнению с позапрошлой неделей. Мы осуществили 395 тыс. тестирований методом ПЦР и экспресс-тестов", - сказал Степанов.

По его словам, на прошлой неделе были госпитализированы 22 тыс. 514 человек, на позапрошлой - 21 тыс. человек.

Министр напомнил, что на сегодняшний день в "красной" зоне эпидемической опасности 4 области - Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская.

"Ситуация довольно напряженная: у нас увеличивается количество заболеваний, как следствие, растет и количество госпитализаций и заполненных коек", - добавил глава Минздрава.

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Авторы: Константин Гончаров, Леся Лещенко