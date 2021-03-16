Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине продолжает расти количество пациентов с тяжелым течением COVID-19, коронавирус стал больше поражать молодое население.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Киеве перед началом пленарного заседания ВР.
«По сравнению с началом борьбы с пандемией, сегодня количество ИВЛ у нас возросло в разы, так же как и кислородных концентраторов и коек с кислородом. Действительно, очень много стало тяжелых больных, особенно в Ивано-Франковской области. Если раньше при 15-20 тыс. больных госпитализаций было примерно 2000, то на прошлой неделе мы имели 4 тыс. госпитализаций при 9 тыс. больных», - заявил он.
Радуцкий отметил, что «вирус помолодел - количество госпитализированных до 30-40 лет сегодня гораздо больше, чем это было за все время пандемии».
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На прошлой неделе в Украине COVID-19 заболели почти на 6 тысяч больше человек, чем на позапрошлой
За прошлую неделю в Украине выявлено 60 тыс. 748 новых случаев заболевания COVID-19, что почти на 6 тыс. больше по сравнению с позапрошлой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
"За прошлую неделю выявлено 60 тыс. 748 новых случаев заболевания COVID-19. Это почти на 6 тыс. больше по сравнению с позапрошлой неделей. Мы осуществили 395 тыс. тестирований методом ПЦР и экспресс-тестов", - сказал Степанов.
По его словам, на прошлой неделе были госпитализированы 22 тыс. 514 человек, на позапрошлой - 21 тыс. человек.
Министр напомнил, что на сегодняшний день в "красной" зоне эпидемической опасности 4 области - Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская.
"Ситуация довольно напряженная: у нас увеличивается количество заболеваний, как следствие, растет и количество госпитализаций и заполненных коек", - добавил глава Минздрава.
Коронавирус в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 9 тыс. 642 новых случая COVID-19.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 477 тыс. 190 человек, выздоровели - 1 млн 232 тыс. 209 человек, летальных случаев зафиксировано 28 тыс. 697, ПЦР-тестов проведено 7 млн 416 тыс. 142.
- В Минздраве обещают вакцинировать от COVID-19 всех желающих украинцев до конца 2021 года
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