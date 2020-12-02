Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине будет и дальше увеличиваться, несмотря на последние заявления Всемирной организации здравоохранения об уменьшении случаев заболевания.
Такое заявление на Obozrevatel TV сделал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.
По его словам, снижение заболеваемости, скорее всего, носит временный характер и может быть связано с определенными факторами.
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"Существует очень большое количество факторов. Это смена сезонов и тому подобное. К сожалению, на данный момент я думаю, что радоваться этому снижению преждевременно", – сказал медик.
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По его прогнозам, заболеваемость коронавирусом в мире и в Украине будет и дальше увеличиваться.
"К сожалению, Европу и нас ожидает сезон, будет продолжаться рост", – сказал он.
Напомним, в понедельник, 1 декабря, коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине заболели 13141 человек.
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