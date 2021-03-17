Популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей Евгений Комаровский назвал шесть основных причин детского ожирения.
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В современном мире проблема ожирения, особенно детского, стоит очень остро. По статистике детки страдают лишним весом уже в возрасте 5-7 лет. В чем же проблема?
На своей странице в Instagram Евгений Олегович опубликовал пост, в котором коротко очертил шесть основных причин детского ожирения:
- размер порций,
- фаст-фуд,
- употребление сахара,
- отсутствие питательных жиров,
- недостаток физической активности,
- стресс.
А вообще, хорошо подметила одна из подписчиц Комаровского, что главная причина детского ожирения — это родители. Чтобы избежать этой проблемы, стоит внимательнее следить, как питается ваш ребенок, сколько он ест, и насколько он подвижен. Как только настроится баланс, то проблема ожирения вам не страшна.
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