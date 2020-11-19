Все 37 заболевших находятся на амбулаторном лечении.

В Харьковской области у 37 учащихся коммунального учреждения «Дергачевский лицей №3» выявили кишечную инфекцию.

Как сообщает ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины», вспышка инфекционного заболевания зарегистрирована 18 ноября.

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Отмечается, что по состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

«С целью локализации и ликвидации вспышки, установления причин возникновения, факторов и путей передачи инфекции, источники возможного инфицирования 18 ноября специалистами проведено эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование вышеупомянутого учреждения», - говорится в сообщении.

Также проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Автор: Светлана Макринская