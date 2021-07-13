Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.

В Полтавской области в результате отравления неизвестным веществом на мясокомбинате в городе Глобино пострадали 16 работников, 14 из них госпитализированы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"13 июля около 00:30 в г. Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 из них госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 человек находится в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней степени тяжести, еще двое от госпитализации отказались.

Читайте такжеМассовое отравление в ресторанах Харькова: госпитализированных уже около 80

В ГСЧС добавили, что причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.

Как проинформировали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, по данному факту правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия).

В полиции добавили, что жалобы на ухудшение самочувствия начали поступать от работников в течение дня.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская