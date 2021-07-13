В городе Черноморск Одесской области шестеро воспитанников детсада получили пищевое отравление.
Как сообщили журналистам в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней, на прошлой неделе зарегистрирована групповая заболеваемость острыми кишечными инфекциями в детском саду №12.
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Отмечается, что заболели 6 детей, первичный диагноз "гастроэнтероколит". Трое госпитализированы в Черноморскую больницу в состоянии средней степени тяжести, остальные находятся на амбулаторном лечении.
В детсаду проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
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