Трое детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В городе Черноморск Одесской области шестеро воспитанников детсада получили пищевое отравление.

Как сообщили журналистам в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней, на прошлой неделе зарегистрирована групповая заболеваемость острыми кишечными инфекциями в детском саду №12.

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Отмечается, что заболели 6 детей, первичный диагноз "гастроэнтероколит". Трое госпитализированы в Черноморскую больницу в состоянии средней степени тяжести, остальные находятся на амбулаторном лечении.

В детсаду проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

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Автор: Лариса Козовая