В этот список Минздрав предлагает включить работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Полный перечень профессий, для которых планируется внедрение обязательной вакцинации от COVID-19, Министерство здравоохранения планирует презентовать на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.

"По поводу перечня профессий (для обязательной вакцинации - УНИАН), сейчас он пока формируется. Сейчас мы рассматриваем и оцениваем потенциальные риски невакцинации тех или иных когорт или именно категорий служащих. Поэтому, скорее всего, на следующей неделе мы сможем презентовать финальную версию... Пока финального решения нет", - сказал он.

По словам Кузина, однозначно в этот список Минздрав инициирует работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал протокольное решение по внедрению обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

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"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19, в том числе для работников учреждений образования, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством. В частности, ст. 12 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных болезней.

Автор: Леся Лещенко