Первые несколько дней пани София лечилась дома.

91-летняя львовянка София Голдак выздоровела от коронавируса после 10 проведенных дней в больнице и с 100% поражением легких.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пенсионерка симптомы коронавируса почувствовала врасплох: у женщины повысилась температура. Первые несколько дней пани София лечилась дома, однако состояние здоровья ухудшалось.

Медики госпитализировали больную и подтвердили COVID-19. Десять дней пожилая пациентка провела под кислородной маской. После выписки еще месяц пролежала дома под кислородным концентратором.

Сама пенсионерка убеждена, что побороть тяжелое протекание болезни ей удалось благодаря вакцинации.

В комментарии журналистам заведующая городского инфекционного отделения Наталья Ралец отметила, что случаи тяжелого протекания COVID-19 среди вакцинированных, в том числе среди пожилых, пациентов случаются крайне редко.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 29 октября

В Украине за сутки выявлено 26 870 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1824 ребенка и 491 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) и г. Киев (1616).

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек. Всего проведено 17 млн 082 тыс. 799 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виолетта Орлова