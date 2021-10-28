Секретарь СНБО подчеркнул, что вакцинация может скорректировать статистику в положительную сторону.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что смертность от коронавируса в ноябре может достигать тысячи человек в сутки.

Об этом Данилов сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Я не хочу никого пугать, но, к большому сожалению, с учетом той ситуации, которую мы сегодня имеем... мы можем с вами получить тысячу умерших (за сутки) от COVID-19 уже в первых числах ноября", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что вакцинация может скорректировать статистику в положительную сторону.

По словам Данилова, сейчас наблюдается тенденция, что женщины чаще вакцинируются, чем мужчины.

"У меня большая просьба ко всем женщинам: обратитесь к тем мужчинам, которые не понимают, что им надо пойти и вакцинироваться. Почему? Потому что умирает мужчин больше, чем женщин. И это та печальная статистика, которую мы сегодня видим", - заявил он.

Кроме того, Данилов призвал сидеть дома всех тех граждан, которые считают, что вакцинация - это нарушение их конституционных прав.

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"Сидите дома. Никуда не выходите. Не шныряйте по улицам. Не создавайте опасность для других людей, потому что это очень опасная болезнь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко