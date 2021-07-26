По словам Комаровского, в первую очередь важно избегать воздействия солнечных лучей и использовать солнцезащитные средства.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о мерах профилактики распространенной разновидности рака.

Видео, в котором эксперт поделился своими рекомендациями о том, как защитить детей от онкологических заболеваний кожи, опубликовано на его странице в Instagram.

По словам Комаровского, в первую очередь важно избегать воздействия солнечных лучей. Врач напомнил о том, что важно использовать солнцезащитные средства.

Говоря о том, как выявить рак кожи на ранней стадии, Комаровский посоветовал родителям следить за родинками ребенка.

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"Педиатр на приеме не будет осматривать ребенка с ног до головы. Такого никто не делает. Каждая минута доктора стоит много денег и с каждым годом становится все дороже и дороже", — пояснил врач.

Комаровский отметил, что осмотр можно провести во время вечернего душа.

"Каждую родинку желательно сфотографировать на смартфон, рядом должна быть линейка", — сказал Комаровский.

Собеседник Комаровского, дерматолог Богдан Литвиненко добавил, что родинки у ребенка должны быть симметричными, однородными по цвету. Если отметки на теле изменили цвет, размер, границы, если на них появились трещины или они вообще пропали, то нужно срочно обратиться к врачу.

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Автор: Виктория Гордиенко