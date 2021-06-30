Комаровский считает, что детям нужен активный отдых, меньше гаджетов, а больше времени на свежем воздухе.

Лето по праву считается временем отпусков и отдыха на свежем воздухе - поближе к прохладной воде и тенистым лесам. Помимо отдыха взрослых, детям также нужно отвлечься от будничных забот и посвятить себя забавам и физической активности подальше от суеты.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал, как следует поступить родителям и чем руководствоваться во время отдыха с детьми.

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Во-первых, как пишет Комаровский, нужно дать отдохнуть мозгу: перестать учиться и сменить обстановку. При чем он отмечает, что действие "перестать учиться" подразумевает под собой обучение школьным предметам, арифметике и прочему, однако учиться можно и на свежем воздухе, скажем, научить ребенка, как развести костер или рыбачить.

«Учиться можно совсем другим вещам, на которые до отдыха времени не хватало: как называется этот цветок, как под дождем развести костер», – заявил Комаровский.

Также стоит с малых лет приучать детей к физической активности для поддержания здоровья.

"Гулять, бегать, прыгать, купаться. Пешком, на лодках, велосипеде", — пишет доктор.

Евгений Комаровский считает, что на каникулах дети не должны делать уроки, так как им необходимо менять обстановку. Также ребенку во время отдыха стоит меньше проводить времени за компьютером и телефоном.

Кормить ребенка, советует Комаровский, насильно не нужно, вместо этого прием пищи может быть по мере возрастания аппетита.

И главное, резюмирует врач, побольше проводить времени на чистом воздухе — за пределами города.

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Автор: Виктория Гордиенко